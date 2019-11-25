Зеленський - про ДТП за участю Кулеби: Ми будемо молитись і тримати кулаки

Президент Володимир Зеленський закликав українців морально підтримувати уповноваженого Президента з прав дитини Миколу Кулебу, який 24 листопада разом із дітьми потрапив у ДТП.

Про це він сказав у відеозверненні на Facebook.

“На жаль, учора в ДТП потрапив наш уповноважений з прав дитини Кулеба зі своїми дітьми. Зараз вони знаходяться у лікарні. І, я впевнений, я вірю, ми будемо молитись, тримати кулаки, щоб усе було гаразд і з ним, і з дітьми”, - зазначив глава держави.

Як повідомлялося, уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба разом з двома синами 24 листопада потрапив в аварію. За інформацією ЗМІ, дитячого омбудсмена та одного із його синів доправили в реанімацію у тяжкому стані.

Читайте також: Лікарі розповіли про стан Кулеби та одного із його синів після аварії

Поліція відкрила за фактом аварії кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху).

Фото: ТСН