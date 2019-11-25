Лікарі розповіли про стан Кулеби та одного із його синів після аварії

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба, який 24 листопада разом із дітьми потрапив у ДТП, наразі у стані середньої тяжкості у лікарні Феофанія.

Як повідомляє ТСН, він в повній свідомості, загрози його життю немає, однак його старший син — у важкому стані.

"У Кулеби медики діагностували струс мозку та численні забої й травми. Зокрема, у нього закриті черепно-мозкова травма, травма грудної клітини й травма живота. Окрім того, у нього численні перелами ребер з обох боків, забій легень та пневмоторакс (скупчення повітря, яке призводить до часткового або повного колапсу легень - ред). Втім, медикам все ж вдалося стабілізувати його стан і наразі його життю нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.

А от старший син уповноваженого президента Тимофій перебуває у важкому стані. Наразі він в інтенсивному неврологічному відділенні.

"За словами медиків, юнак непритомний. У нього закрита черепно-мозкова травма. Чи є загроза життю – не повідомляють. Про стан молодшого сина Єлісея поки невідомо. За непідтвердженою інформацією, ним опікуються лікарі в "Охматдиті"", - передає ТСН.

Що стосується водія вантажного мікроавтобуса, він наразі перебуває у Києво-Святошинській лікарні. Його життю нічого не загрожує.

Як повідомлялося, уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба разом з двома синами 24 листопада потрапив в аварію. За інформацією ЗМІ, дитячого омбудсмена та одного із його синів доправили в реанімацію у тяжкому стані.

Поліція відкрила за фактом аварії кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху).