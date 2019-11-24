Кулеба подякував за підтримку:

Кулеба подякував за підтримку: "Найкращою допомогою буде ваша молитва"

Укрінформ
Уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба, який разом із двома синами потрапив у ДТП, подякував усім небайдужим за підтримку.

Відповідний допис з'явився на його сторінці у Facebook.

"Дякую всім, хто турбується про моє здоров‘я та здоров‘я моїх дітей. Наразі я перебуваю в лікарні разом із синами... Дякую вам за підтримку. Наразі найкращою допомогою для мене і дітей буде ваша молитва", - йдеться у пості.

Кулеба додав, що на запитання відповість згодом, і подякував за розуміння.

Як повідомлялося, уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба разом з двома синами 24 листопада потрапив в аварію. За інформацією ЗМІ, дитячого омбудсмена та одного із його синів доправили в реанімацію у тяжкому стані.

Читайте також: Поліція відкрила кримінальну справу через ДТП за участю авто Кулеби

Поліція відкрила за фактом аварії кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху).

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-