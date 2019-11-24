Кулеба подякував за підтримку: "Найкращою допомогою буде ваша молитва"

Уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба, який разом із двома синами потрапив у ДТП, подякував усім небайдужим за підтримку.

Відповідний допис з'явився на його сторінці у Facebook.

"Дякую всім, хто турбується про моє здоров‘я та здоров‘я моїх дітей. Наразі я перебуваю в лікарні разом із синами... Дякую вам за підтримку. Наразі найкращою допомогою для мене і дітей буде ваша молитва", - йдеться у пості.

Кулеба додав, що на запитання відповість згодом, і подякував за розуміння.

Як повідомлялося, уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба разом з двома синами 24 листопада потрапив в аварію. За інформацією ЗМІ, дитячого омбудсмена та одного із його синів доправили в реанімацію у тяжкому стані.

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