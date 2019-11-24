Поліція відкрила кримінальну справу через ДТП за участю авто Кулеби

Поліція відкрила кримінальну справу через ДТП за участю авто Кулеби

Укрінформ
Поліція Київщини розслідує обставини ДТП за участю автомобіля уповноваженого Президента з прав дитини Миколи Кулеби.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

"Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП. Відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці уточнили, що зіткнення мікроавтобуса і легковика сталося у неділю, 24 листопада, близько 14 години на автодорозі Київ-Одеса поблизу с. Чабани. Обидва водії, а також 19-річний та 10-річний пасажири легковика зазнали травм різного ступеня тяжкості, їх доправлено до медзакладів. Дитина перебуває у реанімаційному відділенні.

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Як повідомлялося, уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба, який разом з двома синами у неділю потрапив в аварію, перебуває в реанімації у тяжкому стані.

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