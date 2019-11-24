У МВС розповіли подробиці аварії, у якій постраждав Кулеба

На Київщині у ДТП за участі уповноваженого Президента з прав дитини Миколи Кулеби постраждали два водії та двоє пасажирів.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

"На жаль, 24 листопада о 13.30 у селищі Чабани Києво-Святошинського району Київської області житель села Гатне П., 1998 р.н., без постійного місця роботи, керуючи мікроавтобусом Volkswagen, на перехресті автодороги допустив зіткнення з автомобілем Toyota під управлінням Миколи Кулеби, 1972 р.н., уповноваженого Президента України з прав дитини. У результаті аварії обидва водії та двоє пасажирів (з них одна дитина) другого транспортного засобу отримали тілесні ушкодження (госпіталізовано)", - написав Геращенко.

Як повідомляв Укрінформ, уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба, який разом з двома синами у неділю потрапив в аварію, перебуває в реанімації у тяжкому стані.