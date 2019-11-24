Дитячий омбудсмен Кулеба із синами потрапив у аварію - ЗМІ
Укрінформ
Уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба разом з двома синами потрапив у аварію і знаходиться у реанімації у тяжкому стані.
Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на інформоване джерело.
"За його (співрозмовника - ред.) даними, з Миколою Миколайовичем були старший син Тимофій (знаходиться у дуже важкому стані в реанімації) і молодший син Єлисей", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інші подробиці події невідомі.