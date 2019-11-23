На Київщині у ДТП загинули двоє пішоходів

На Київщині внаслідок наїзду автомобіля загинули двоє пішоходів, травми отримали і дві пасажирки авто.

Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.

Уточнюється, що смертельна ДТП сталася у темний час доби, о 20.30, на 52 км автодороги Київ - Чернігів, поблизу села Семиполки Броварського району області.

"По подію до поліції повідомив небайдужий перехожий... Встановлено, що 30-річний киянин, керуючи автомобілем Opel Vectra скоїв наїзд на двох людей, які перетинали проїжджу частину дороги на неосвітленій ділянці у невстановленому місці. В результаті аварії двоє пішоходів, кияни 1986 та 1975 року народження, від отриманих травм загинула на місці аварії", - йдеться у повідомленні.

Тіла загиблих направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

У свою чергу, 2 пасажирок легкового авто, 29 та 30-річного віку, доправили до лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

У поліції закликають громадян переходити проїжджу частину лише у спеціально відведених для цього місцях з дотриманням правил особистої безпеки, а також користуватися світловідбиваючими елементами у темний час доби, що допоможе бути більш помітними на дорозі.