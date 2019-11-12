Смертельна ДТП на проспекті Бажана: водію Lexus оголосили про підозру

Прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом смертельної ДТП, що сталася 10 листопада 2019 року на просп. Бажана у місті Києві.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

Згідно з матеріалами слідства, 21-річний водій Lexus GS 300, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, рухався з перевищенням швидкості та перед зміною смугу руху не впевнився у безпеці даного маневру. Внаслідок цього Lexus GS 300 зіткнувся з автомобілем Renault Logan, після чого у некерованому стані виїхав за межі проїзної частини, де на тротуарі здійснив наїзд на двох пішоходів.

“У результаті дорожньо-транспортної пригоди дівчина-пішохід від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці, інший постраждалий отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований”, - йдеться у повідомленні.

Водій Lexus (студент 5-го курсу вищого навчального закладу, раніше не судимий) наразі затриманий. За погодження столичної прокуратури 11 листопада 2019 року йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України.

На даний час вирішується питання про обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.