П'яна ДТП на Осокорках: затримали водія Lexus, який збив двох людей

Національна поліція Києва затримала 21-річного водія Lexus, який у ніч на 11 листопада спричинив ДТП на столичних Осокорках, внаслідок чого загинула жінка, а постраждалого чоловіка госпіталізовано.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Києва.

"Поліцейські встановили, що відбулося зіткнення автомобілів, внаслідок чого «Лексус» у некерованому стані виїхав за межі проїжджої частини, де на тротуарі скоїв наїзд на двох перехожих. У результаті автопригоди 20-річна киянка від отриманих травм загинула на місці, а 23-річного місцевого мешканця з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу. 21-річний водій «Лексуса» перебував у стані алкогольного сп’яніння", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 11 листопада в Києві біля станції метро «Осокорки» на проспекті Миколи Бажана сталася смертельна ДТП за участю легковиків Lexus і Renault, а також двох пішоходів.