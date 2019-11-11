У Києві Lexus збив двох людей на тротуарі, загинула жінка

У ніч на 11 листопада в Києві сталася смертельна ДТП за участю легковиків Lexus і Renault, а також двох пішоходів

Про це повідомляють "Вартові Еспресо".

За попередніми даними, Lexus ударив таксі та вилетів на тротуар, де збив двох людей. Внаслідок удару молода жінка померла на місці від отриманих травм. Чоловіка, який ішов із нею, госпіталізовано.

За словами свідків пригоди, Lexus на великій швидкості рухався лівою смугою. В якийсь момент, перелаштовуючись вправо, Lexus ударив у задню частину таксі Renault. Від удару Lexus вилетів на тротуар, де йшли пішоходи. Збивши людей, Lexus пробив огорожу і в'їхав на стоянку.

На місці пригоди працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини пригоди.

Фото: espreso.tv