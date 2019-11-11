Під Києвом зіткнулися легковики, четверо загиблих

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"10 листопада близько 16 год. 15 хв. у с. Здвижівка Бородянського району внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинули 4 особи, з них 2 дітей (2007 р.н.) та 4 особи госпіталізовано до лікарні. Від ДСНС залучалося 5 чоловік о/с та 1 од. техніки", - йдеться у повідомленні.

Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП, повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

«За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

Поліція перевіряє усі обставини ДТП, триває слідство.

Як уточнили у поліції, ДТП сталася у неділю о 16-й годині на автодорозі Бородянка - Гостомель Ірпінського району. Водій автомобіля Volkswagen Caddy на іноземній реєстрації, виїжджаючи на перехрестя з с. Здвижівка на автодорогу, проігнорував вимогу знаку «Рух без зупинки заборонено» та не надав перевагу автомобілю Volvo, що рухався головною дорогою.

Два легковики перекинулись. У результаті ДТП загинули четверо пасажирів автомобіля Volkswagen: 33-річна матір, її 11-річний син та 39-річного віку жінка зі своєю 12-річною донькою. Ще троє потерпілих з іншої автівки отримали травми та госпіталізовані.

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45-річний водій-винуватець з різними тілесними ушкодженнями доправлений до лікарні. Він затриманий у порядку ст. 208 КПК України і перебуває в спецпалаті під охороною.

Автівки поміщені на майданчик тимчасового тримання.