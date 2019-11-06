Uber збив жінку у США через недоліки автопілота

У США причиною загибелі пішохода у ДТП з автомобілем Uber, керованим автопілотом, стали недоліки програмного забезпечення транспортного засобу.

Про це повідомляє Sky News.

"Американські слідчі виявили недоліки програмного забезпечення у автопілотованому автомобілі Uber, який торік збив насмерть жінку", - йдеться у повідомленні.

ДТП, в якій загинула 49-річна Елейн Герцберг, під час вуличної прогулянки на велосипеді, стала першою смертельною аварією, в якій було задіяно автомобіль під керуванням автопілота Uber.

У звіті Національної агенції з безпеки на автошляхах вказано, що комп'ютеру транспортного засобу не вдалося ідентифікувати пані Герцберг як пішохода, що переходив вулицю, поки не стало занадто пізно для застосування екстреного гальмування.

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Крім того, експертами було зроблено висновок, що система автопілотування транспортного засобу втратила дорогоцінні секунди часу через невдалий пошук альтернативного маршруту поїздки.

Як повідомлялось, аварія сталась у штаті Арізона у березні 2018 року.