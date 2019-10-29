Uber показав дрон для доставки їжі
Укрінформ
Американська компанія Uber показала інноваційний дрон, завдяки якому вона доставлятиме їжу через службу доставки Uber Eats.
Про це повідомляє The Verge.
“Uber пришвидшує тестування служби доставки дронами для Uber Eats у Сан Дієго в 2020 році. Сьогодні компанія представила новий інноваційний дрон із шістьма пропелерами”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє портал, дрон зможе одночасно перевозити пакунок із їжею для двох людей.
У компанії розраховують на те, що дрону знадобиться всього 8 хвилин для доставки їжі (від завантаження у харчовому закладі до відвантаження у клієнта).
Зазначається, що сам дрон зможе літати на висоті не вище 120 метрів, та долатиме відстань до 29 км без вантажу й до 19 км з доставкою.
Максимальна швидкість летючого пристрою становитиме не більше 48 км за годину.
Фото: www.theverge.com