Uber показав дрон для доставки їжі

“Uber пришвидшує тестування служби доставки дронами для Uber Eats у Сан Дієго в 2020 році. Сьогодні компанія представила новий інноваційний дрон із шістьма пропелерами”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, дрон зможе одночасно перевозити пакунок із їжею для двох людей.

У компанії розраховують на те, що дрону знадобиться всього 8 хвилин для доставки їжі (від завантаження у харчовому закладі до відвантаження у клієнта).

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Зазначається, що сам дрон зможе літати на висоті не вище 120 метрів, та долатиме відстань до 29 км без вантажу й до 19 км з доставкою.

Максимальна швидкість летючого пристрою становитиме не більше 48 км за годину.

Фото: www.theverge.com