Китай розробляє власний електролітак

“Тестовий політ китайського першого розроблено чотири-місцевого літака RX4E пройшов успішно у понеділок у китайському північному-східному місті Шеньян”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє China Daily, електролітак був розроблений Liaoning General Aviation Academy (LGAA).

Його вага становить 1 200 кг, ширина — 13,5 метрів, а довжина — 8,4 м.

Літак може без підзарядки долати відстань до 300 кілометрів, а максимальна тривалість одного польоту не перевищує 1,5 години.

Зазначається, що RX4E розроблений із, зокрема, вуглецевого волокна, а тому є досить легким.

За словами заступника керівника LGAA Жао Тьенана, літак може злітати з гравійної або з трав'яної доріг.

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Жао також додав, що сам літак має великі перспективи на ринку, адже повітряне судно може використовуватися як для нетривалих перевезень, так і для тренування пілотів та знімки кадрів місцевості.

Фото: www.chinadaily.com.cn