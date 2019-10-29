Китай розробляє власний електролітак

Китай розробляє власний електролітак

Укрінформ
На північному сході Китаю електричний літак RX4E здійснив перший тестовий політ.
Про це повідомляє China Daily.

“Тестовий політ китайського першого розроблено чотири-місцевого літака RX4E пройшов успішно у понеділок у китайському північному-східному місті Шеньян”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє China Daily, електролітак був розроблений Liaoning General Aviation Academy (LGAA).

Його вага становить 1 200 кг, ширина — 13,5 метрів, а довжина — 8,4 м.

Літак може без підзарядки долати відстань до 300 кілометрів, а максимальна тривалість одного польоту не перевищує 1,5 години.

Зазначається, що RX4E розроблений із, зокрема, вуглецевого волокна, а тому є досить легким.

За словами заступника керівника LGAA Жао Тьенана, літак може злітати з гравійної або з трав'яної доріг.

Читайте також: Безпілотник США повернувся на Землю після секретної місії в космосі

Жао також додав, що сам літак має великі перспективи на ринку, адже повітряне судно може використовуватися як для нетривалих перевезень, так і для тренування пілотів та знімки кадрів місцевості.

Фото: www.chinadaily.com.cn

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-