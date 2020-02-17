На Сумщині зафіксували третю смерть від пневмонії

На Сумщині минулого тижня зафіксована смерть від пневмонії ще одного мешканця.

Про це 17 лютого під час апаратної наради в Сумській облдержадміністрації повідомила заступник начальника обласного управління охорони здоров’я Надія Лисенко.

«За час епідемії грипу у нас зафіксовано три смерті від пневмонії, останній випадок – на минулому тижні. У померлого – 50-річного жителя Білопільського району – підтверджено вірус грипу. Усі троє були не щеплені», - розповіла Лисенко.

За її словами, ситуація із захворюванням на грип та ГРВІ в Сумській області ще не стабілізувалася, через що у 26 навчальних закладах області призупинено заняття.

«На жаль, не можна сказати, що ситуація з грипом та гострими респіраторними захворюваннями стабілізувалася, зменшення лише на 10 відсотків. Зараз 5 осіб перебувають в тяжкому стані — в реанімації», - зазначила посадовець.

Як повідомляв Укрінформ, 14 лютого сумська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій констатувала, що захворюваність на грип та ГРВІ у Сумах опустилася нижче порогового рівня. Та прийняла рішення поновити заняття в закладах загальної середньої та позашкільної освіти обласного центру з 17 лютого.