На Сумщині зафіксували третю смерть від пневмонії

На Сумщині зафіксували третю смерть від пневмонії

Укрінформ
На Сумщині минулого тижня зафіксована смерть від пневмонії ще одного мешканця.

Про це 17 лютого під час апаратної наради в Сумській облдержадміністрації повідомила заступник начальника обласного управління охорони здоров’я Надія Лисенко.

«За час епідемії грипу у нас зафіксовано три смерті від пневмонії, останній випадок – на минулому тижні. У померлого – 50-річного жителя Білопільського району – підтверджено вірус грипу. Усі троє були не щеплені», - розповіла Лисенко.

За її словами, ситуація із захворюванням на грип та ГРВІ в Сумській області ще не стабілізувалася, через що у 26 навчальних закладах області призупинено заняття.

«На жаль, не можна сказати, що ситуація з грипом та гострими респіраторними захворюваннями стабілізувалася, зменшення лише на 10 відсотків. Зараз 5 осіб перебувають в тяжкому стані — в реанімації», - зазначила посадовець.

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Як повідомляв Укрінформ, 14 лютого сумська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій констатувала, що захворюваність на грип та ГРВІ у Сумах опустилася нижче порогового рівня. Та прийняла рішення поновити заняття в закладах загальної середньої та позашкільної освіти обласного центру з 17 лютого.

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