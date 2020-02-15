Китайців, які будують об'їзну дорогу в Житомирі, відправлять на карантин

Працівників китайської компанії, яка будує об’їзну автодорогу в Житомирі, відправлять на двотижневий карантин, аби запобігти загрозі спалаху коронавірусу.

Таку інформацію було оприлюднено на засіданні тимчасової епідеміологічної комісії, повідомляє Житомирська ОДА.

"Авіарейсом з Дубая в Україну повертається частина працівників китайської компанії Sinohydro Corporation Limited (SCL) після святкування китайського Нового року для продовження будівництва об’їзної автодороги навколо Житомира. За даними Державної міграційної служби, до виїзду за кордон, близько 40 працівників з КНР працювало на об’єкті", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за інформацією Управління ДМС у Житомирській області, 13 лютого прибув один працівник, якого оглянули медики. Керівництво компанії, що будує дорогу, прийняло рішення – ізолювати його на 14 днів. Так само ізолюватимуть решту працівників, які прибудуть з Китаю. Протягом двох тижнів за ними спостерігатимуть медики.

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"На рівні держави та області вживаються всі можливі заходи, що сприяють повноцінному захисту населення. Всі госпітальні бази в Житомирській області готові до прийняття таких пацієнтів", - наголосив у Facebook голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

Реконструкцію міжнародного шляху М-06 Київ - Чоп (на Будапешт через Львів, Мукачево й Ужгород) в Житомирській області проводить з 2018 року підрядна організація Sinohydro Corporation Limited (КНР).

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом COVID-19.

За останню добу кількість жителів КНР, заражених коронавірусом зросла до 66 тис. 492. Від викликаної ним пневмонії вже померли 1523 особи.