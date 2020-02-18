На Рівненщині від ускладнень грипу помер чоловік

Летальний випадок від ускладнень грипу А зареєстровано у Рівненській області.

Про це повідомляє обласний лабораторний центр МОЗ України у Facebook.

«На Рівненщині зареєстрований летальний випадок від ускладнень грипу. Помер 57-річний житель Сарненського району. Чоловік 30 січня захворів та звернувся за медичною допомогою у Клесівську районну лікарню, а згодом, у зв’язку з погіршенням стану здоров’я, 12 лютого був госпіталізований у відділення анестезіології та інтенсивної терапії Сарненської центральної районної лікарні з діагнозом «грип А, не госпітальна двобічна вірусна пневмонія, важкий перебіг». Реанімаційні заходи виявились неефективними та напередодні чоловік помер», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру МОЗ України у хворого виявлено РНК вірусу грипу А.

Чоловік мав хронічні захворювання та не був вакцинований проти грипу.

Це вже другий летальний випадок від ускладнень грипу у Рівненській області з початку року.

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Як повідомляло агентство, на Рівненщині кількість хворих на грип та інші гострі респіраторні не зменшується. За минулий тиждень захворіло 10668 осіб, що майже на 14 % вище порогового рівня. Серед захворілих майже 66 відсотків – діти. Упродовж минулого тижня було госпіталізовано 320 хворих, з них 200 дітей.

На вимушених канікулах залишаються учні 261 школи області.