Коронавірус у Чернівцях: у одного із шістьох госпіталізованих виявили ГРВІ

Госпіталізовані шість пацієнтів з Чернівців, яких перевіряють на коронавірус, мають підвищену температуру, кашель, а одна пацієнтка похилого віку - пневмонію.

Про це під час брифінгу розповіла заступниця директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Марія Поліщук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У всіх осіб є підвищена температура, кашель і в однієї пацієнтки похилого віку діагностована пневмонія. Щодо двох пацієнтів, які поступили вночі, їхній стан теж стабільний. Всі хворі розміщені у палати інфекційного відділення", - сказала Поліщук.

Вона додала, що у двох випадках пацієнтів госпіталізували машиною швидкої допомоги, а три пацієнти звернулися самі до обласної лікарні.

Як повідомили медики, усі хворі подорожували до країн, де зафіксовано випадки коронавірусу. Це, зокрема, Італія, Іспанія та Англія.

Крім того, в Чернівецькій ОДА повідомили, що в одного із чотирьох пацієнтів, які були госпіталізовані вчора з підозрою на коронавірус, діагностували звичайне ГРВІ тому його аналізи до Києва не направляли.

Як повідомляв Укрінформ, 3 березня в Україні підтвердили перший випадок Covid-2019. Коронавірус виявили у чоловіка з Чернівців, який з дружиною повернувся з Італії. Чернівчанина госпіталізували до інфекційного відділення.

У світі станом на ранок 5 березня 2020 року було зареєстровано 95 416 випадків захворювання Covid-19, з них 3285 закінчились смертю, у той же час 53 278 (55,6%) осіб одужали.

За межами Китаю зафіксовано 14 850 випадків у 74, крім України, країнах світу.