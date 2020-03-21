Режим надзвичайної ситуації ввели у Донецькій області

У Донецькій області введений режим надзвичайної ситуації.

Про це повідомив у Facebook голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко.

"Відповідне рішення ухвалили на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з огляду на загрозу поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-22", - йдеться у повідомленні.

З урахуванням цього райдержадміністраціям, військово-цивільним адміністраціям, виконавчим органам міських рад, рад об’єднаних територіальних громад рекомендується:

- призначити керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

- забезпечити транспортне перевезення працівників стратегічно важливих підприємств (організацій) та забезпечити їх стале функціонування в цілому - із дотриманням вимог, передбачених в рамках загальнодержавного карантину;

- з 00 годин 01 хвилини 23 березня 2020 року тимчасово заборонити роботу ринків та подібних до них поліфункціональних суб’єктів торгівлі з реалізації продовольчих і непродовольчих товарів за винятком випадків, коли вони є основним або єдиними постачальниками певного переліку продуктів харчування та товарів першої необхідності (за окремим рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування).

Кириленко наголосив також, що режим надзвичайної ситуації не є надзвичайним станом. Надзвичайний стан має право вводити лише Президент за погодженням Верховної Ради.

"Введений нами режим надзвичайної ситуації потрібен для того, щоб мати правові підстави швидко й ефективно реагувати на можливий розвиток ситуації із захворюваністю на COVID-19. Прошу жителів Донецької області не панікувати. Ситуація наразі стабільна і контрольована: маємо один підтверджений лабораторно випадок ураження COVID-19.

Але маємо бути готові до будь-якого розвитку ситуації.", - йдеться у дописі голови ОДА.