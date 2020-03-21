Одна людина на 10 м²: у Києві затвердили правила для аптек та магазинів

Київміськрада ухвалила обмежити кількість відвідувачів у магазинах та аптеках міста: там з наступного тижня може перебувати одночасно не більше як 1 особа на 10 квадратних метрів.

Про це йдеться у Протоколі №16 Постійної комісії ТЕБ та НС «Про запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, та введення додаткових обмежувальних заходів на території міста Києва», опублікованому на Офіційному порталі Києва.

"Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), керівникам мережі продуктових магазинів та аптек забезпечити наявність споживачів в торгівельному приміщенні в кількості 1 особа на 10 м2 та забезпечити заходи щодо дотримання санітарних норм", - йдеться у документі.

Крім того, Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради доручено забезпечити виготовлення та видачу підприємствам, установам, організаціям, які забезпечують життєдіяльність міста Києва, спеціального квитка для перевезення їх працівників у міському наземному транспорті (трамвай, тролейбус, автобус).

Як повідомляв Укрінформ, з 23 березня у Києві запроваджуються більш жорсткі обмеження карантинного режиму.

Читайте також: У Кличка опублікували схему руху транспорту для окремих категорій пасажирів

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, станом на ранок 21 березня в Україні зареєстровано 41 лабораторно підтверджений випадок Covid-19, з них 3 летальні.

На території міста Києва зареєстровано 3 лабораторно підтверджені випадки.