У Кличка опублікували схему руху транспорту для окремих категорій пасажирів

Опубліковано схему руху міського громадського наземного транспорту для окремих категорій пасажирів на час протиепідемічних обмежень.

Про це інформує Офіційний портал Києва.

"Транспорт розвозитиме виключно працівників підприємств, установ та організацій, що забезпечують життєдіяльність столиці. Пасажири допускатимуться за наявності спеціальних квитків, посвідчення особи та засобів індивідуального захисту", - сказано в інформації.

Далі подано перелік автобусних, тролейбусних і трамвайних маршрутів.

Автобусні маршрути:

№ 56-Д «Просп.Палладіна – ст. м. «Либідська»;

№ 114 «Вул. Милославська – зал. вокзал «Центральний»;

№ 118 «Ст. м. «Чернігівська» – ст. м. «Політехнічний інститут»;

№ 119 «Вул. Касіяна – Контрактова площа»;

№ 220 «Вул. Тростянецька – вул. Медова»;

№ 500 «Вул. Північна – зал. вокзал «Центральний».

Тролейбусні маршрути:

№ 7 «Вул. Чорнобильська – ст. м. «Площа Льва Толстого»;

№ 16 «Вул. Туполєва – Майдан Незалежності»;

№ 30 «Вул. Милославська – вул. Кадетський гай»;

№ 91-Н «Вул. Милославська – зал. вокзал «Центральний»;

№ 92-Н «Просп. Свободи – аеропорт «Київ» ім. І. Сікорського.

Трамвайні маршрути:

№ 1 «Михайлівська Борщагівка – станція «Старовокзальна»;

№ 12 «Пуща-Водиця – Контрактова площа»;

№ 14 «Просп. Відрадний – Контрактова площа»;

№ 16 «Ст. м. «Героїв Дніпра – Контрактова площа»;

№ 22 «Б-р Перова – завод ЗБК»;

№ 28-Д «Просп. Ватутіна – ст. м. «Позняки».

Як раніше заявив міський голова Києва Віталій Кличко, з понеділка, 23 березня, громадський транспорт столиці перевозитиме виключно тих пасажирів, які їдуть на роботу на підприємства, що забезпечують критично важливі сфери життя міста. Це – медичні працівники, рятувальники, правоохоронці, фахівці сфери ЖКГ, люди, які працюють у продуктових магазинах та аптеках, співробітники стратегічних підприємств.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито навчальні заклади, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Окрім того, заборонено в'їзд в Україну іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

На ранок 21 березня в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

Станом на другу половину дня 21 березня в світі зафіксовано 286 696 випадків зараження на коронавірус, 11 889 смертей і 93 602 випадки одужання.