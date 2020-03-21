Рух особистого транспорту у Києві не обмежуватимуть - Кличко

У Києві не обмежуватимуть пересування особистого транспорту.

Про це у своєму зверненні сказав київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Обмеження проїзду у громадському транспорті не стосується пересування по місту особистого транспорту. Я звертаюсь ще раз до керівників установ і підприємств - максимально перевести усіх працівників на дистанційну роботу", - зазначив Кличко.

Він підкреслив, що поліція повинна забезпечити дотримання обмежень і посилити охорону громадського порядку на вулицях міста.

"Головне - втримати ситуацію і виграти час, не дати вірусу охопити столицю. Я звертаюсь до киян: заклик залишатися вдома - означає залишатися вдома. Не треба влаштовувати шашлики в парках, вести дітей на дитячі майданчики, гуляти компаніями. Ваше здоров'я - у ваших руках", - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні - до 3 квітня.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

Станом на ранок 21 березня у світі зареєстровано 276 462 випадків зараження на коронавірус, 91 954 людини одужали і 11 417 померли.