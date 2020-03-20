Кличко заявляє, що в Києві максимальна ймовірність зараження коронавірусом

У Києві існує максимальний ризик зараження коронавірусом у порівнянні з іншими містами України.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Концентрація людей в місті Києві найбільша. Місто Київ - це центральні авіаційні ворота країни. І велика кількість людей, які приїжджають, йдуть транзитом через місто Київ. І ймовірність зараження в місті Києві максимальна", - сказав він.

Він зазначив, що дуже важливо з розумінням ставитися до тієї ситуації, яка склалася на даний момент.

"Багато хто критикує те, що метро закрите, багато абсолютно не дослухаються до рекомендацій не користуватися громадським транспортом по можливості, і не виїжджати в місто. Дуже важливо не проспати цей момент, який проспали європейці, і та ж Італія, і та ж Іспанія. На сьогодні ситуація там вийшла з-під контролю ", - сказав Кличко.

Також він зазначив, що в наступні дні, якщо випадки зараження коронавірусом в Києві будуть збільшуватися, то в столиці будуть вводити жорсткі заходи щодо пересування містом.

В Україні вже підтверджено 41 випадок Covid-19.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня введено карантин з метою протидії поширенню коронавирусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закриті заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.