В Італії від коронавірусу померла українка

В італійській провінції Брешіа померла українка, в якої раніше діагностували коронавірус.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine.

"Сьогодні в італійській провінції Брешіа померла українка, в якої раніше діагностували коронавірус. МЗС України висловлює щирі співчуття родичам та близьким", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, у громадянки України Раїси Малишевої, яка працювала у місті Ровато у провінції Брешіа, виявили коронавірус. Її госпіталізували в одну з лікарень К’яри. Жінка знаходилася в реанімації у тяжкому стані