Лікарі розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні

Лікарі відзначають різке погіршення стану, а відтак і швидку смерть хворої на Covid-19 у Житомирській області.

Стан жінки з Радомишля на Житомирщині, яка заразилася коронавірусом, вранці різко погіршився, і, попри зусилля медиків, її не вдалося врятувати.

Про це під час брифінгу розповів начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо ми вчора говорили, що загальний стан хворої був середньої тяжкості, то о 5 годині ранку він різко погіршився. Було порушення дихальної функції, зменшення насичення киснем крові. Ми відреагували миттєво, відправили туди фахівців обласного рівня, аби на місці вирішити подальшу тактику і лікування хворої», - сказав Суслик.

За його словами, жінка спочатку перебувала на обладнанні дихальної підтримки неінвазійної, потім підключили інвазійну інтубацію трахеїв і бронхів, а далі вона перебувала на штучній вентиляції легень.

Суслик констатував, що ані ці заходи, ані застосування препаратів, які підвищують тиск, ефекту не дали. Смерть пацієнтки зафіксували о 14.50.

Голова ОДА Віталій Бунечко зауважив, що в області розробили алгоритм, як поховають жінку, але його мають погодити з головним санітарним лікарем України.

Як повідомляв Укрінформ, у Радомишлі на Житомирщині з коронавірусом госпіталізували 70-річну жінку, яка повернулася з Польщі. Відомо, що із симптомами хвороби вона відвідувала церкву. Наразі ізолювали 22 людей, які контактували з нею. Від сьогодні у місті запроваджують надзвичайну ситуацію.

Смерть цієї жінки стала першою в Україні, яку спричинив коронавірус. Ще двоє заражених коронавірусом перебувають на лікарняних ліжках.

Дані онлайн-карти поширення, від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса свідчать, що станом на 13 березня по всьому світу коронавірусом заразилися 136 390 людей, загинули 5058, одужали 69 598 людей.