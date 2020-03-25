Малюська – про дистанційну роботу: Зберігається посада, зарплата і соцгарантії
Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська, інформує пресслужба Мін’юсту.
"Звертаємо увагу, що за працівниками зберігаються їх трудові права і оплата праці на час карантину та впродовж роботи з дому. Це стосується як держслужбовців, так і працівників приватного сектору. Також рекомендуємо утриматись від застосування звільнень громадян, передбачених пунктами 1, 3, 4 ст. 40 Кодексу законів про працю", - сказав Малюська.
Він наголосив, що це передбачено постановою "Деякі питання забезпечення трудових прав державних службовців, працівників державних органів, підприємств, установ та організацій на час встановлення карантину у зв’язку із загостренням ситуації, пов’язаної з поширенням випадків гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", яку підтримав Кабмін на засіданні в середу.
Малюська зауважив, що виконання такої роботи не тягне за собою будь-яких обмежень трудових прав державних службовців та працівників.
Повідомляється, що уряд підтримав постанову з доопрацюванням з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів України рішенням на своєму засіданні в середу запровадив режим надзвичайної ситуації по всій Україні з метою запобігання поширенню Covid-19.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поінформував, що режим надзвичайної ситуації планується увести на 30 днів, відповідно всі карантинні заходи також планують продовжити на 30 днів.
Таким чином, режим надзвичайної ситуації діятиме в Україні до 24 квітня.