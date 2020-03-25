Малюська – про дистанційну роботу: Зберігається посада, зарплата і соцгарантії

За працівниками, котрі на час карантину працюють дистанційно, зберігаються посада, оплата праці та соціальні гарантії.

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська, інформує пресслужба Мін’юсту.

"Звертаємо увагу, що за працівниками зберігаються їх трудові права і оплата праці на час карантину та впродовж роботи з дому. Це стосується як держслужбовців, так і працівників приватного сектору. Також рекомендуємо утриматись від застосування звільнень громадян, передбачених пунктами 1, 3, 4 ст. 40 Кодексу законів про працю", - сказав Малюська.

Він наголосив, що це передбачено постановою "Деякі питання забезпечення трудових прав державних службовців, працівників державних органів, підприємств, установ та організацій на час встановлення карантину у зв’язку із загостренням ситуації, пов’язаної з поширенням випадків гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", яку підтримав Кабмін на засіданні в середу.

Малюська зауважив, що виконання такої роботи не тягне за собою будь-яких обмежень трудових прав державних службовців та працівників.

Повідомляється, що уряд підтримав постанову з доопрацюванням з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України рішенням на своєму засіданні в середу запровадив режим надзвичайної ситуації по всій Україні з метою запобігання поширенню Covid-19.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поінформував, що режим надзвичайної ситуації планується увести на 30 днів, відповідно всі карантинні заходи також планують продовжити на 30 днів.

Таким чином, режим надзвичайної ситуації діятиме в Україні до 24 квітня.