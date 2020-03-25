Що означає надзвичайна ситуація: роз’яснення Мін’юсту

Запровадження в Україні режиму надзвичайної ситуації через епідемію коронавірусу не передбачає спеціальні обмеження прав і свобод українців.

Про це інформують у Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції у Facebook.

«Відсьогодні і до 24 квітня в Україні продовжено карантин та введено режим надзвичайної ситуації через епідемію… Це означає, що деякі державні інституції, зокрема, служби соціального захисту працюватимуть посилено, однак спеціальних обмежень прав і свобод українців не передбачається», - ідеться в повідомленні.

Також наголошується, що надзвичайна ситуація не є надзвичайним станом, за якого встановлюється особливий режим в’їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан; обмежується рух транспортних засобів та їх огляд; посилюється охорона громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства; забороняється проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом; забороняються страйки та дозволяється примусове відчуження або вилучення майна у юридичних і фізичних осіб.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України рішенням на своєму засіданні в середу запровадив режим надзвичайної ситуації по всій Україні з метою запобігання поширенню Covid-19.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поінформував, що режим надзвичайної ситуації планується увести на 30 днів, відповідно всі карантинні заходи також планують продовжити на 30 днів.

Таким чином, режим надзвичайної ситуації діятиме в Україні до 24 квітня.