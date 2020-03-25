Нацслужба здоров’я роз’яснила, як вберегти себе і близьких

.Якщо у помешканні з Вами перебуває людина з симптомами Covid-19, найголовніше - запобігти поширенню мікробів.

Про це повідомила Національна служба здоров'я України в Telegram-каналі.

"Що робити, якщо вдома з’явилась людина із симптомами коронавірусу? Найголовніше - запобігти поширенню мікробів", - йдеться у повідомленні.

Також у НСЗУ радять знайти можливість ізолювати людину в окремій кімнаті, особливо подалі від тих, хто в групі ризику.

"Уникайте обміну особистими предметами - посудом, рушниками, постільною білизною. Не використовуйте спільні гаджети. Їх потрібно ретельно дезінфікувати", - йдеться у повідомленні.

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Також необхідно якнайчастіше мите руки з милом не менше 20 секунд, особливо після взаємодії з хворою людиною. Альтернатива воді з милом - дезінфікуючі засоби для рук, які містять принаймні 60% спирту. До речі, горілка не входить до цього переліку, наголошують в Нацслужбі здоров'я.

"Не торкайтеся очей, носа та рота. Взагалі. Поясніть це всім домашнім.

Щодня дезінфікуйте всі поверхні, яких торкаються найчастіше - стільці, столи, дверні ручки, вимикачі світла, пульти, крани.

Одягайте захисні рукавички під час протирання поверхонь", - додали в НСЗУ.