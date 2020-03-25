Кількість підозр на коронавірус збільшилася ще у трьох областях

На Сумщині наразі у 16 осіб підозрюють коронавірус.

Про це 25 березня на сесії обласної ради повідомив начальник управління охорони здоров’я Сумської ОДА Дмитро Кравцов.

«Станом на 10. 00 25 березня в Сумській області з підозрою на коронавірусну інфекцію перебувають 16 осіб. 7 із них знаходяться у лікувально-профілактичних закладах області. 9 осіб на самоізоляції. Стан осіб — задовільний. Проводиться постійне спостереження та моніторинг їх самопочуття. Для визначення наявності інфекції аналізи надсилаються у Київ. За цей час у 8 осіб діагноз коронавірусної інфекції виключений. За останню добу двоє людей були виписані – один дорослий і одна дитина», – зазначив Кравцов.

Також він повідомив, що на сьогодні в області є 493 інфекційних ліжка, в тому числі 93 бокси, які розташовані в 16 інфекційних відділеннях районів області та міста Суми. В наявності 113 ліжок інтенсивної терапії, в тому числі 41 інфекційного профілю, які можуть бути задіяні для госпіталізації осіб з підозрою на коронавірус.

На Херсонщині наразі є також 8 підозр на коронавірус, за минулу добу нових підозр в області не зафіксовано.

Про це 25 березня під час онлайн-брифінгу заявив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зараз в області 8 підозр на зараження коронавірусною інфекцією. В інфекційній лікарні провели експрес-тести, які наша область отримала минулої доби. Вони всі негативні», - зазначив Гусєв.

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Проте, за його словами, у всіх госпіталізованих взяли аналізи і направили їх також на дослідження у Київ.

Загалом з початку спостережень в області було 15 підозр на коронавірусну інфекцію, на сьогоднішній день є відповідь по 7 підозра – результати негативні. Тому можна стверджувати про те, що на сьогодні офіційно зареєстрованих випадків коронавірусної інфекції на території області немає, зазначив Гусєв.

У Донецькій області на сьогодні залишається 1 випадок захворювання на коронавірусну інфекцію, за добу виявили ще 3 підозри, і наразі 14 хворих очікують свої результати досліджень.

Про це на пресбрифінгу в Донецькій ОДА заявив заступник начальника управління – начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку меддопомоги населенню Олександр Педенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«В нас залишається один підтверджений випадок коронавірусної інфекції, чоловік почуває себе добре і після двох негативних результатів буде виписаний з лікарні. Ще очікуємо 14 результатів (на 24 березня було 11 підозр), і сьогодні до кінця дня мабуть отримаємо 5-6 результатів», - сказав Педенко.

Як повідомлялося, станом на ранок середи, 25 березня, в світі, за даними сайту Worldometer, зареєстровано 423 515 випадків зараження коронавірусом, зокрема 18 910 летальних і 109 154 випадки одужання. В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Фото: AA