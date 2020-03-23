Громадський транспорт у Харкові поки не зупиняють

У Харкові громадський транспорт поки що не зупинятимуть.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

"На засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка відбулася у неділю під керівництвом першого заступника Харківського міського голови Ігора Терехова, питання зупинки громадського транспорту не розглядали, бо в Харкові режим надзвичайної ситуації не введений", - зазначили у пресслужбі.

На сьогодні, додали у пресслужбі, громадський транспорт працює у карантинному режимі: "Пасажирів у салоні має бути не більше 10, всі у масках. Порядок забезпечує поліція".

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 22 березня, на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов підкреслив, що, попри карантинні заходи, в місті буде забезпечений своєчасний і безперебійний підвіз медиків і працівників стратегічних підприємств і установ до робочих місць.

21 березня на території Харківської області введений режим надзвичайної ситуації.

18 березня харківське метро призупинило роботу до 3 квітня - у рамках протитепідемічних заходів у зв'язку з пандемією коронавірусу.

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В Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито навчальні заклади, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.