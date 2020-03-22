Поліція склала майже 1,5 тисячі протоколів за порушення карантину

В Україні від початку карантину 12 березня поліцейські склали 1415 адміністративних протоколів за порушення обмежувальних заходів, найбільше порушень виявлено на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Правоохоронці продовжують заходи із запобігання поширенню коронавірусної інфекції та охорони публічної безпеки. З початку карантинних заходів поліцейські склали 1415 адміністративних протоколів за ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Найбільше порушень виявлено на Дніпропетровщині. Зокрема поліцейські склали 221 адмінпротокол", - йдеться у повідомленні.

Також порушення виявлені у місті Києві – 159, Донецькій області – 112, Харківській – 103, Київській – 93, Запорізькій – 74, Черкаській – 70, Одеській – 66, Херсонській – 58, Чернігівській – 52 та інших областях. До суду направлено 1358 адміністративних протоколів.

Крім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 9 кримінальних проваджень за ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням). Зокрема у Харківській – 3, по 1 – у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Львівській, Сумській областях та місті Києві.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин для протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

У столиці з 23 березня також зупиняють рух наземного громадського транспорту. Передбачено, що він перевозитиме лише працівників підприємств, що забезпечують критично важливі сфери життя міста. Зокрема, медиків, рятувальників, правоохоронців, фахівців сфери ЖКГ, співробітників стратегічних підприємств, а також продуктових магазинів та аптек.

В Україні станом на 22 березня підтверджено 47 випадків коронавірусу, з них 3 - летальні.