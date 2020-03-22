На Вінниччині перевіряють дві підозри на коронавірус, 15 випадків не підтвердилися

На Вінниччині станом на ранок 22 березня медики перевіряють дві нові підозри на коронавірус, 15 випадків не підтвердилися.

Про це повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ.

«На території Вінницької області було зареєстровано 17 підозр на Covid-19. Зразки матеріалів від 15-ти захворілих були досліджені на коронавірус SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції у вірусологічній лабораторії ДУ «Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України», коронавірус не виявлено. Зразки матеріалів від 2-х захворілих досліджуються», - йдеться у повідомленні.

Чи прибули особи з епідемічних територій не повідомляється.

Усі госпіталізовані з підозрою на Covid-19 перебувають на стаціонарному лікуванні в боксованій палаті під постійним медичним спостереженням.

Наразі стан пацієнтів стабільний. Визначені контактні особи, які самоізольовані та знаходяться під медико-санітарним наглядом.

У лікарнях області розгорнуто 290 інфекційних ліжок, із них - 89 боксів та 51 напівбокс.

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За даними МОЗ, наразі в Україні лабораторно підтвердили 47 випадків Covid-19, три з них летальні й одна людина видужала.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Чернівецька область - 25 випадків (1 летальний, 1 одужання); Житомирська область - 2 випадки (1 летальний); Київська область - 4 випадки; Донецька область - 1 випадок; Дніпропетровська область - 2 випадки; Івано-Франківська область - 2 випадки (1 летальний); Львівська область -1 випадок; Тернопільська область - 1 випадок; м. Київ - 9 випадків.

Фото: АА