На Вінниччині перевіряють дві підозри на коронавірус, 15 випадків не підтвердилися
Про це повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ.
«На території Вінницької області було зареєстровано 17 підозр на Covid-19. Зразки матеріалів від 15-ти захворілих були досліджені на коронавірус SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції у вірусологічній лабораторії ДУ «Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України», коронавірус не виявлено. Зразки матеріалів від 2-х захворілих досліджуються», - йдеться у повідомленні.
Чи прибули особи з епідемічних територій не повідомляється.
Усі госпіталізовані з підозрою на Covid-19 перебувають на стаціонарному лікуванні в боксованій палаті під постійним медичним спостереженням.
Наразі стан пацієнтів стабільний. Визначені контактні особи, які самоізольовані та знаходяться під медико-санітарним наглядом.
У лікарнях області розгорнуто 290 інфекційних ліжок, із них - 89 боксів та 51 напівбокс.
За даними МОЗ, наразі в Україні лабораторно підтвердили 47 випадків Covid-19, три з них летальні й одна людина видужала.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Чернівецька область - 25 випадків (1 летальний, 1 одужання); Житомирська область - 2 випадки (1 летальний); Київська область - 4 випадки; Донецька область - 1 випадок; Дніпропетровська область - 2 випадки; Івано-Франківська область - 2 випадки (1 летальний); Львівська область -1 випадок; Тернопільська область - 1 випадок; м. Київ - 9 випадків.
Фото: АА