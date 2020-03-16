"Більше як 10 не збиратися": Зеленський доручив заборонити масові заходи

Президент Володимир Зеленський закликав заборонити масові заходи за участі понад 10 осіб і просить лідерів церков з розумінням поставитися до цієї заборони.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на сторінці Президент у Facebook.

“Заборонити масові заходи за участю понад 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями. Лідерів усіх церков я дуже прошу з порозумінням поставитись до цієї ситуації, коли є загроза людському здоров’ю та життю”, - сказав Зеленський.

Також він підкреслив, що має бути обмежено експорт продуктів харчування за визначеним урядом переліком.

Водночас Президент доручив міністерствам, головам ОДА, місцевому самоврядуванню, керівникам підприємств забезпечити безперебійну роботу продуктових магазинів, магазинів побутових товарів, АЗС, аптек, банківських установ, страхових компаній, а також усіх підприємств критичної інфраструктури, державної та комунальної власності та вантажного транспорту.

Як повідомляв Укрінформ, Зеленський також заявив, що уряд має з опівдня середи, 18 березня, заборонити залізничне, авіа- та автобусне міжміське та міжобласне пасажирське перевезення, роботу метрополітенів. Також він закликав закрити заклади культури, торговельно-розважальні центри, ресторани та інші заклади харчування, розваг і послуг.

За останніми даними, в Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. Із них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.