Кличко розповів киянам про карантин, тести і маски

Київський міський голова Віталій Кличко прогнозує, що попередньо обмежувальні заходи у столиці триватимуть до кінця березня.

Про це він повідомив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.

"Попередньо обмежувальні заходи триватимуть до кінця березня. Далі ми будемо ухвалювати рішення виходячи з ситуації, що буде на той час у Києві і в Україні. Якщо буде необхідно – ми продовжимо ці заходи. Однозначно, ми інформуватимемо громадськість про ситуацію і наші дії в ній", - підкреслив Кличко.

На запитання, де взяти захисні медичні маски, мер зазначив, що Київ з резервного фонду міського бюджету виділяє 10 мільйонів гривень на їх закупівлю.

"Люди пішли запасатися масками і був створений ажіотаж. Дефіцит масок сьогодні в багатьох країнах світу. В підпорядкуванні міської влади - тільки аптеки "Фармації". Київ з резервного фонду міського бюджету виділяє 10 мільйонів гривень на закупівлю медичних масок. В першу чергу, вони надійдуть у лікарні і поліклініки, працівникам громадського транспорту, в аптеки комунального підприємства "Фармація", - наголосив він.

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Кличко закликав людей не шукати тести в інтернеті чи в приватних клініках, щоб зробити їх "профілактично". За його словами, столиця отримала 5 тисяч і замовила ще 100 тисяч швидких тестів на діагностування коронавірусу. Всі вони надійдуть у медзаклади міста, і тільки там, за наявності симптомів захворювання, лікарі роблять тест, пояснив він.

При перших симптомах хвороби мер порадив негайно звертатися до сімейного лікаря. Також в столиці працює цілодобова гаряча лінія "Порада лікаря за телефоном". На неї кияни можуть телефонувати за номером 15-83 зі стаціонарного та (044) 235-01-01 – з мобільного телефонів.

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"Кияни, які повернулися з країн, де складна епідеміологічна ситуація, повинні повідомити про це за телефоном служби 15-51. Закликаю кожного бути свідомим та відповідальним, адже від цього залежить ефективність протиепідемічних заходів, які здійснюють у столиці!", - наголосив Кличко.