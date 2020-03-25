Поліція заблокувала шість сіл в осередку епідемії на Тернопільщині

Поліцейські заблокували шість сіл на Тернопільщині, де зафіксували смерть від коронавірусу і п’ять випадків зараження.

Про це у Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"На даний час населені пункти Швейків, Ковалівка та 4 інших блоковані поліцейськими. В цьому осередку епідемії вже встановлено 5 випадків зараження Covid-19. Але ми всі розуміємо, що їх значно більше", - заявив Геращенко.

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Як повідомлялося, 25 березня в інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги помер 68-річний хворий на Covid-19 мешканець села Ковалівка Монастириського району.

Станом на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19 у 13 областях та місті Києві, з них чотири летальні.

За даними Worldometers, у світі зафіксовано 423 515 випадків зараження коронавірусом, з них 18 910 летальних і 109 154 особи одужали.