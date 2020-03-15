Українських туристів у Єгипті залишили на карантин

Українських туристів, які перебували в двох готелях у Хугарді та Шарм-ель-Шейху, залишено в Єгипті на карантин.

Про це повідомило Міністерство інфраструктури України у Facebook.

"Українські туристи у Єгипті, які відпочивали на курортах Єгипту Шарм-ель-Шейх та Хургада в готелі Reef Oasis Beach Resort 5* та Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*, перебуватимуть на карантині", - йдеться в повідомленні.

Якщо лабораторні тести після закінчення карантину не виявлять випадків захворювання на Covid-19 або підозр на зараження ним, наші туристи зможуть повернутися додому, підкреслили в Мінінфраструктури.

"Просимо відпочивальників зберігати спокій. Будь ласка, залишайтеся на зв'язку з турагентами для отримання від них актуальної інформації відносно зворотних рейсів, та з представниками МЗС", - зазначено в повідомленні.

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За останніми даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, у світі підтверджено 156 396 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 995), Італії (21 157), Ірані (12 729), Південній Кореї (8 086), Іспанії (6 391). Зафіксовано 5 833 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 73 968 людей.

В Україні підтверджено 3 випадки захворювання на Covid-19 - у Чернівцях та на Житомирщині, один з яких летальний - померла 71-річна жінка на Житомирщині.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію коронавірусу COVID-19.