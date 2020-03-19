Закрите метро у Києві: на Позняках - гігантська черга з 400 осіб, люди ловлять попутки

У Києві на лівому березі на громадський транспорт, який курсує на правий берег, - великі черги. Водночас транспорт, який обслуговує лише лівий берег, їздить майже порожній.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, на 220-му маршруті, який курсує від масиву Позняки до вул. Медової біля аеропорту Жуляни, замість великих автобусів їздять маршрутки "Богдан". На кінцевій зупинці на Позняках станом на 9 ранку була черга приблизно до 400 осіб. Деякі люди заходили в маршрутку без масок, але не більше 10 осіб. Поліції чи працівників інших правоохоронних органів, які мали б стежити за порядком, на зупинці не було.

На інших маршрутах на масивах Харківський та Позняки громадський транспорт (трамвай № 8, автобуси № 17, 18, маршрутки, які курсують виключно по масиву) вільний, ходить за розкладом.

Також переповнені маршрутки, які зупиняються біля станції метро "Чернігівська".

Водночас у місцевих спільнотах в Facebook останніми днями з'являються повідомлення про готовність взяти пасажирів на правий берег від власників автівок.

На правому березі на кінцевих зупинках транспорту також черги. Так, на зупинці 20-го автобуса біля станції метро "Льва Толстого" зранку зібралося до двох десятків людей.

Людей у транспорті подекуди значно більше ніж, 10, не всі в масках, ніхто не перевіряє кількість пасажирів і наявність масок.

Маршрут 12-го тролейбуса, який курсує від ст. метро "Васильківська" до "Вокзальної" не переповнений, але автобус № 20, який зранку їхав до площі Льва Толстого з житлового масиву Корчувате, був щільно заповнений людьми.

У трамваях на правому березі також їздить більше 10 осіб, не всі пасажири в масках, їхню кількість і наявність масок не перевіряють. Зокрема, у трамваї № 3 (станція Кільцева дорога - станція Старовокзальна) в бік центру сьогодні зранку їхали 45-50 пасажирів.

Водночас маршрутки на правому березі переповнені не всі. Так, у маршрутному таксі № 433 (вул. Жолудєва - вул. Терещенківська) в бік центру центру міста сьогодні їхали до 15 людей, однак у масках були не всі пасажири.

Фото: Facebook