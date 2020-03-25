Надзвичайна ситуація "не ставить хрест" на економіці - Шмигаль

Режим надзвичайної ситуації, який запроваджений в Україні до 24 квітня, не порушує конституційні права населення та не руйнує економіку.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у відеозаписі, опублікованому в Telegram.

"Надзвичайна ситуація - це не надзвичайний стан, вона не порушує конституційні права та не ставить хрест на економіці. Перш за все - це про збільшення наших з вами спільних обов'язків для подолання епідемії", - сказав Шмигаль.

Він додав, що єдина державна система цивільного захисту переведена у режим готовності і пришвидшується обмін інформацією між регіонами, лікарнями, людьми, залученими до боротьби з коронавірусом.

"Ми зможемо діяти швидше, бюрократичні питання не стануть перепоною для забезпечення здоров'я українців", - сказав прем'єр.

Шмигаль також дякує всім українцям, які дотримуються правил карантину і просить з розумінням ставитись до обмежень, запроваджених урядом.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запроваджено карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

25 березня надзвичайну ситуацію запроваджено по всій Україні. Карантин подовжено до 24 квітня.

В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.