На час карантину в Києві побільшає маршрутів транспорту

Київська міська влада розширила перелiк маршрутiв наземного громадського транспорту на перiод дiï у столицi обмежувальних захoдiв.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Від сьогодні уже здiйснюється перевезення пасажирів на спецiально запровадженому автобусному маршруті № 99-Д "Станція метро "Мінська" – станція метро "Нивки" із заїздом до Діагностичного центру. Цей маршрут поєднав 2 регулярних автобуснi маршути – 99 та 32. Украй важливо, що новий маршрут дасть змогу працівникам декількох медичних закладів, зокрема, Київської міської клінічної лікарні № 8 та міського Діагностичного Центру, зручно дістатися до роботи", – розповів заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

Крiм того, за його словами, 26 березня із 7.00 розпочне курсувати тролейбусний маршрут № 25: "Проспект Свободи" – "Станція метро "Почайна". "Це значно поліпшить транспортне сполучення житлового масиву "Виноградар", – додав чиновник.

КМДА нагадує, що на період дії обмежувальних заходів у столиці перевезення пасажирів у наземному громадському транспорті здійснюється винятково за наявності спеціальних квитків, посвідчення особи та засобів індивідуального захисту.

Як повідомлялося, з понеділка, 23 березня, громадський транспорт столиці перевозить винятково тих пасажирів, які їдуть на роботу на підприємства, що забезпечують критично важливі сфери життя міста та країни.

Через епідемію коронавірусу Covid-19 по всій території України продовжено карантин до 24 березня.

В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.