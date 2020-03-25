У Києві кількість заражених коронавірусом зросла до 34 - Кличко

"У Києві збільшується тривожна статистика. Сьогодні вдень додалися ще 3 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. Дані ми отримали від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України". Кількість киян, які захворіли на Covid-19, зросла до 34 осіб", - зазначив Кличко.

Так, за словами мера Києва, всі троє киян, у яких лабораторні дослідження підтвердили діагноз, - чоловiки віком 31 рік, 36 років та 67 років. Двоє з них нещодавно повернулися з Ізраїлю, один - з Об'єднаних Арабських Еміратів. ''Усі троє пацієнтів госпіталізовані до Олександрівської лікарні столиці'', - повідомив Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, Кабмін до 24 квітня запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію і продовжив карантин.

В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Станом на ранок середи, 25 березня, в світі, за даними сайту Worldometer, зареєстровано 436 538 випадків зараження коронавірусом, зокрема 19 643 летальних і 111 889 випадків одужання.