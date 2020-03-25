Коронавірус у Києві: головлікар Олександрівської лікарні обіцяє оперативні дані

Головний лікар Олександрівської клінічної лікарні міста Києва Людмила Антоненко обіцяє на своїй сторінці у Facebook надавати правдиву інформацію щодо стану речей у лікарні.

Про це вона написала у Facebook.

«Час вимагає правдивої інформації без викривлень, саме тому я розпочинаю говорити з вами у соціальній мережі Facebook як головний лікар Олександрівської клінічної лікарні міста Києва. Без піару, без перебільшень та прикрашань. Інформація з перших вуст", - йдеться у дописі.

Головлікар порівняла нинішню роботу медиків з передовою.

"Ми дійсно зараз на передовій у боротьбі з проблемою, яка охопила увесь світ і ім’я якій – Коронавірус – COVID-19. Я розумію, наскільки в ці дні збентежений кожен із вас, навіть якщо ви тримаєтесь і зберігаєте спокій. Я також розумію, що одна із найбільших проблем – відсутність інформації, якій можна було б довіряти. Тому прошу вас довіряти офіційним джерелам, які надають інформацію лише тоді, коли вона точна і об’єктивна», - написала Антоненко.

Вона наголосила, що лікарні потрібна підтримка не тільки у запобіганні поширенню коронавірусу через карантинні заходи, а й у запобіганні поширенню паніки.

Як повідомляв Укрінформ, на сьогодні режим надзвичайної ситуації запроваджений у місті Києві, Київській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Донецькій, Тернопільській, Львівській та Черкаській областях.

Станом на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

За даними Worldometers, у світі зафіксовано 423 515 випадків зараження коронавірусом, з них 18 910 летальних і 109 154 особи одужали.