У Києві е-квиток з 1 квітня стане єдиним способом оплати проїзду

Електронний квиток з 1 квітня стане єдиним способом оплати проїзду у Києві, і лише пільгові категорії, які мають проїзні старих зразків, зможуть ними користуватися до 1 липня.

Про це Укрінформу розповів директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київміськдержадміністрації Юрій Назаров.

"Е-квиток вже повноцінно працює у громадському транспорті столиці. З першого квітня він стане єдиним способом оплати проїзду. Лише пільгові категорії, які мають проїзні старих зразків, зможуть ними користуватися до першого липня. Тобто пасажири, які сплачують повну вартість проїзду, зможуть зробити це лише безготівково: з допомогою Kyiv Smart Card, QR-квитка або банківської картки", - сказав Назаров.

Він зазначив, що коли закінчиться карантин, не буде можливості оплати проїзду жетонами та квитками.

"Зараз, поки використання громадського транспорту недоступне для більшості пасажирів, я прошу киян використати цей час як можливість підготуватися до змін. Тому що, коли закінчиться карантин, ніяких жетонів та квитків у кондукторів вже не буде. Тож краще завчасно придбати е-квиток і вивчити усі його переваги", - наголосив посадовець.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні на тритижневий карантин закрито навчальні й торгівельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. У громадському транспорті з 18 березня по 24 квітня заборонено перевезення понад 10 пасажирів одночасно.

14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. А з 17 березня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

25 березня уряд запровадив на всій території України режим надзвичайної ситуації до 24 квітня.

Станом на 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.