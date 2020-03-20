Киянам радять оминати дитячі та спортивні майданчики

Киянам радять оминати дитячі та спортивні майданчики

Коронавірус
Укрінформ
У столиці дезінфікують дитячі та спортивні майданчики у парках та скверах, однак наполегливо радять ними не користуватися ними у період карантину.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"У Подільському районі обробляють дезінфікуючими засобами дитячі та спортивні майданчики, які розташовані на території парків та скверів. Санітарну обробку здійснюють спільно КП УЗН Подільського району та КАРС «Київська служба порятунку»", - йдеться у повідомленні.

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Разом із тим, у КМДА наголошують, що не варто користуватися дитячими майданчиками в період карантину, що має вберегти від поширення коронавірусної інфекції.

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Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

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