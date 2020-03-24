В Україну з-за кордону вже повернулися 78,5 тисяч громадян – МЗС

За сприяння дипломатичних установ до України з-за кордону вже повернулися 78 592 громадянина.

Такі дані оприлюднив у Facebook Оперативний штаб МЗС для захисту українців за кордоном у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Так, за даними МЗС станом на 24 березня з-за кордону до України повернулися 78 592 громадянина.

Водночас 18 громадян України проходять лікування: у ФРН – 5, Домініканській Республіці – 4, Польщі – 2, Італії – 2, Іспанії – 1, ОАЕ – 2, на Сейшельських островах – 1, у Нідерландах – 1.

На карантині перебуває 152 громадянина України: у Австралії – 2, Бразилії – 16, В'єтнамі – 8, Катарі – 1, Китаї – 1, Кубі – 1, Молдові – 2, Нідерландах – 1, ОАЕ - 3, Польщі – 106, Румунії – 1, США – 2, ФРН -7, Чорногорії – 1.

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Також, як інформують у МЗС, 6 громадян України одужали: у Японії – 4, в Італії – 1, у Польщі – 1.

Три українки за кордоном померли від коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, епідеміологи разом з Національною поліцією перевірятимуть дотримання самоізоляції всіх, хто повертається в Україну з-за кордону.