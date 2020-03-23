МЗС організувало 20 спецрейсів для повернення українців з Німеччини

Загалом у рамках повернення громадян України з Німеччини організовано 20 спецрейсів для 3850 наших співвітчизників.

Про це повідомляє МЗС України.

«Станом на 23 березня з Німеччини вилетіло 6 літаків з 1150 громадянами на борту. Загалом організовано 20 спецрейсів для 3850 громадян України», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що раніше були заплановані спецавіарейси авіакомпаній Sky Up Airlines в Київ (Бориспіль) з Берліна, Дюссельдорфа, Гамбурга, Мюнхена та Франкфурта-на-Майні. Квитки за можна придбати на сайті авіакомпанії: SkyUp.

Наголошується, що важливо встигнути придбати квитки на найближчі дні: все більше країн запроваджують більш суворі карантинні заходи, що скоро може повністю унеможливити здійснення будь-яких пасажирських рейсів на невизначений термін.

Зокрема, Німеччина ввела з 23 березня жорсткі заходи щодо вільного перебування на вулицях груп людей більше 2-х осіб (окрім членів однієї родини): розмір штрафу – 25 тисяч євро, уточнили у відомстві.

Щодо повернення в Україну автошляхом, то в українському МЗС відмітили, що німецько-польський кордон на транзитний в’їзд для українців надалі залишається закритим. Подвійний транзитний коридор через території Австрії та Угорщини - єдиний можливий варіант дістатися України автошляхами за таким маршрутом: Автобан Мюнхен – Зальцбург (А1).

У МЗС підкреслили, що перетинати німецько-австрійський кордон потрібно виключно у пункті пропуску по автобану А1 Вальзерберг.

«Коридор по Австрії відкритий щодня лише обмежений час: з 17.00 до 01.00 год. Далі потрібно рухатися до пункту пропуску Нікелсдорф – Хедьєшхалом», - повідомили в МЗС України.

Зі свого боку, коридор по Угорщині діятиме щодня з 21.00 до 5.00. Проїзд дозволений лише за визначеним угорською стороною маршрутом, який контролюється угорською поліцією.

«Далі при перетині угорсько-українського кордону потрібно використовувати п/п «Тиса» (Чоп-Загонь). Вже близько 300 громадян України скористалися цим маршрутом і вже перебувають в Україні», - поінформували в МЗС України.

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У відомстві закликали наших співвітчизників зважити усі ризики, якщо вони мають можливість залишитися у країні їхнього теперішнього перебування, оскільки відповідальна поведінка громадян може зберегти їх здоров'я і життя людей, що навколо.

Також українцям радять залишатися на зв'язку з посольством та генконсульствами України у Німеччині, слідкувати за оновленнями на офіційних сторінках МЗС та Мінінфраструктури, авіакомпаній Sky Up та МАУ.

Як повідомлялося, на цей час загальна кількість осіб, заражених Covid-19, у світі становить 351 654, з них 100 600 людей одужали, а 15 361 особа померла.