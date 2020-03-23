Із Франції вилетіла вже третя група українців

Третя група українських громадян у складі 211 людей, із запланованих 1200, які мали труднощі повернутися до України після 17 березня через епідемію коронавірусу, вилетіла у понеділок із Франції до України.

Про це власному кореспонденту Укрінформу повідомив керівник відділу консульсько-правових питань Посольства України у Франції Микола Собко.

«Третя група у кількості 211 українських громадян вилетіла до Києва із паризького аеропорту Бове», - розповів дипломат.

Як повідомлялося, дипломати склали списки із даними 1200 українських громадян, які потребують повернення в Україну та з об’єктивних причин не змогли це зробити до 17 березня.

У Посольстві повідомили, що повернення українців забезпечується авіакомпаніями SkyUp та «Міжнародні авіалінії України».

Раніше, минулого тижня, із Франції до України відбули більше 300 українських громадян.

Решта громадян України буде відправлена на Батьківщину наступними чартерами упродовж найближчих днів.

Собко відзначав, що саме українські авіакомпанії також забезпечать повернення французьких громадян із України до Франції в умовах обмеження та заборон транспортних сполучень між державами в Європі та у світі, спричинених пандемією коронавірусу.