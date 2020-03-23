В Україну з ОАЕ ще можна вилетіти рейсом 24 березня – МЗС

Об'єднані Арабські Емірати 25 березня закривають аеропорти для всіх пасажирських авіарейсів, єдиний доступний рейс до України - 24 березня.

Про це повідомляється на сторінці "Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України" у Facebook.

"З 25 березня ОАЕ повністю закривають свої аеропорти для всіх пасажирських авіарейсів, включаючи транзитні. Рішення, яке було прийнято в рамках реалізації запобіжних заходів для стримування поширення коронавірусу Covid-19, вступить в силу через дві доби (25 березня) і буде діяти два тижні", - ідеться у повідомленні.

Водночас у МЗС розповіли, що на сайті авіакомпанії МАУ, яка здійснює рейси з ОАЕ, доступні квитки на рейс 24 березня. Зазначається, що це єдиний доступний рейс, яким можна виїхати з ОАЕ в Україну.

Крім того, у МЗС підкреслили, що якщо громадянин подорожує через ОАЕ транзитом, він повинен мати квиток до України до посадки на рейс в ОАЕ, транзит не повинен перевищувати 24 години.

Повідомляється, що вантажні й аварійно-евакуаційні рейси продовжать виконуватися з аеропорту ОАЕ за умови дотримання всіх необхідних запобіжних заходів. У разі поновлення польотів, за даними МЗС, будуть зроблені додаткові заходи перевірки та ізоляції для забезпечення безпеки пасажирів, членів екіпажу та персоналу аеропорту.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710, з них більше 99 тисяч осіб одужали, померло 14 704 людини.

В Україні підтверджено 73 випадки інфікування, три з них летальні.