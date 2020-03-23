В Україну з ОАЕ ще можна вилетіти рейсом 24 березня – МЗС

В Україну з ОАЕ ще можна вилетіти рейсом 24 березня – МЗС

Укрінформ
Об'єднані Арабські Емірати 25 березня закривають аеропорти для всіх пасажирських авіарейсів, єдиний доступний рейс до України - 24 березня.

Про це повідомляється на сторінці "Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України" у Facebook.

"З 25 березня ОАЕ повністю закривають свої аеропорти для всіх пасажирських авіарейсів, включаючи транзитні. Рішення, яке було прийнято в рамках реалізації запобіжних заходів для стримування поширення коронавірусу Covid-19, вступить в силу через дві доби (25 березня) і буде діяти два тижні", - ідеться у повідомленні.

Водночас у МЗС розповіли, що на сайті авіакомпанії МАУ, яка здійснює рейси з ОАЕ, доступні квитки на рейс 24 березня. Зазначається, що це єдиний доступний рейс, яким можна виїхати з ОАЕ в Україну.

Крім того, у МЗС підкреслили, що якщо громадянин подорожує через ОАЕ транзитом, він повинен мати квиток до України до посадки на рейс в ОАЕ, транзит не повинен перевищувати 24 години.

Повідомляється, що вантажні й аварійно-евакуаційні рейси продовжать виконуватися з аеропорту ОАЕ за умови дотримання всіх необхідних запобіжних заходів. У разі поновлення польотів, за даними МЗС, будуть зроблені додаткові заходи перевірки та ізоляції для забезпечення безпеки пасажирів, членів екіпажу та персоналу аеропорту.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710, з них більше 99 тисяч осіб одужали, померло 14 704 людини.

В Україні підтверджено 73 випадки інфікування, три з них летальні.

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