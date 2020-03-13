Карантин у Радомишлі: призупиняють рух транспорту і закривають ринки

У місті Радомишль на Житомирщині, де госпіталізували жінку з коронавірусом, призупиняють рух громадського транспорту та роботу ринків.

Про це інформує сайт Радомишльської громади.

«По Радомишльській територіальній громаді міським головою прийнято розпорядження про обмежувальні заходи у зв’язку з поширенням вірусної хвороби. У зв’язку із зареєстрованим випадком у нашому місті буде призупинено рух міського транспорту. Тимчасово припинена робота усіх ринків у місті», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у родичів хворої, які перебувають на обсервації вдома, поки симптомів коронавірусної інфекції не виявили. За станом здоров’я усіх контактних із жінкою осіб слідкують медики.

Як повідомляв Укрінформ, у Радомишлі на Житомирщині з коронавірусом госпіталізували 70-річну жінку, яка повернулася з Польщі. Відомо, що із симптомами хвороби вона відвідувала церкву. Наразі ізолювали 22 людей, які контактували з нею. Від сьогодні у місті запроваджують надзвичайну ситуацію.

Нині в Україні є три підтверджені випадки захворювання на коронавірус. Окрім жінки з Житомирщини хворобу виявили у двох чоловіків із Чернівців.

Дані онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса свідчать, що станом на ранок 13 березня по всьому світу коронавірусом заразилися 128 343 людини, загинули 4720, одужали 68 324 людини.