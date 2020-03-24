Житомир поки не планує призупиняти громадський транспорт

Житомир на час карантину не призупинятиме рух громадського транспорту через те, що в місті складно організувати підвезення до роботи лікарів та працівників комунальних підприємств.

Про це Сухомлин повідомив у своєму відеозверненні, опублікованому напередодні ввечері у Facebook.

"Деякі міста України повністю призупинили роботу громадського транспорту. Ми не хочемо зараз іти на цей крок, бо я розумію, що можна, наприклад, організувати підвіз лікарів до лікарень, але в нас в місті працює 3,5 тис. медперсоналу й організувати 1,5-2 тис. приватних автомобілів складно, а потім треба забезпечити безпеку 1,5 тис. водіїв, дезінфекцію всього транспорту", - зауважив Сухомлин.

За його словами, життя у місті не зупиняється, і такі підприємства, як обленерго, водоканал, теплокомуненерго, хлібозавод мають працювати. Так само на роботу треба доїжджати працівникам аптек і продавцям магазинів, аби люди могли купити найнеобхідніші товари.

"Я звертаюся до тих людей, які не працюють, не завантажуйте транспорт. Бо якщо ми побачимо, що буде велике завантаження, нас змусять це зробити (призупинити рух громадського транспорту)", - наголосив мер.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 12 березня запроваджено тритижневий карантин і низку обмежувальних заходів.

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У Житомирі, зокрема, скасували пільговий проїзд у громадському транспорті, а для медпрацівників закупили безкоштовні проїзні квитки.

Рух міського громадського транспорту відсьогодні призупинив Бердичів на Житомирщині. Також у місті заборонили користуватися дитячими і спортивними майданчиками.

У Житомирській області станом на 23 березня лабораторно підтвердили 2 випадки коронавірусу (1 летальний).