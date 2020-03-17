Які пасажирські поїзди скасовують з 18 березня
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Укрінформ
АТ "Укрзалізниця" опублікувала перелік пасажирських поїздів далекого прямування, які будуть скасовані з 18 березня 2020 року в зв'язку з карантинними заходами.
Перелік поїздів розміщено на сайті АТ "Укрзалізниця".
"На виконання постанови Кабінету Міністрів України №215 Укрзалізниця, починаючи з 18 березня, тимчасово припиняє перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення", - зазначили в компанії.
Повний перелік поїздів дивіться за посиланням.
Як повідомляв Укрінформ, 16 березня 2020 року Кабінет Міністрів України заборонив міжміські перевезення та масові заходи по всій Україні.
Згідно з постановою уряду, з 18 березня 2020 року до окремого рішення в Україні заборонено перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішніх сполучень (приміському, міському, регіональному та дальньому).